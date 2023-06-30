



Археологи обнаружили древний алтарь на Сицилии

Древнегреческий алтарь для семейного поклонения, которому более 2000 лет, был найден при археологических раскопках в Сегесте на итальянском острове Сицилия , сообщили местные власти в пятницу, пишет jpost.



Региональное правительство Сицилии заявило, что алтарь, вероятно, использовался на пике эллинской культуры, незадолго до возникновения Римской империи в первом веке до нашей эры.



Он веками был погребен под несколькими сантиметрами земли и растительности в районе Южного Акрополя на стоянке Сегеста, что в западной части острова.



“Сегестa никогда не перестанет нас удивлять, — сказал региональный министр культуры Сицилии Франческо Паоло Скарпинато. - Раскопки продолжают выявлять... фрагменты, которые добавляют новые перспективы и интерпретации к месту, где расслоились несколько цивилизаций”, — сказал он в своем заявлении.



Сегеста, известная своим храмом V века до нашей эры, была древнегреческим городом , расположенным между горами.



Помимо алтаря, археологи также выкопали реликвию похожей формы, которая, по их мнению, могла быть опорой для скульптуры. Обе находки прекрасно сохранились, сообщили местные власти.



