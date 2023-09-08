



1700-летнее бронзовое кольцо найдено на руинах древнегреческого города в Израиле

Тринадцатилетний Итамар Гроссман нашел в национальном парке “Сусита”, расположенном на руинах древнегреческого города Гиппос ”древнее бронзовое кольцо”. Согласно информации, предоставленной Управлением природы и парков Израиля, возраст этого открытия оценивается примерно в 1700 лет.



Археологи подтвердили, что бронзовое кольцо является древнеримским артефактом. По их оценкам, есть вероятность, что находка датируется между 100 и 300 годами до нашей эры. На кольце сохранились заметные декоративные гравюры, которые, по мнению археологов, были сделаны во время первоначального отливки кольца.



Национальный парк “Сусита" расположен недалеко от Галилеи в районе Голанских высот. Этот парк представляет собой археологический объект, где сохранились остатки древнего города Гиппос, который возник в эллинистический период около 250 года до нашей эры и процветал в римскую и византийскую эпохи. Он сохранялся после мусульманского завоевания в 641 году нашей эры, но был разрушен в 749 году нашей эры сильным землетрясением.



За последние три десятилетия здесь было проведено множество археологических раскопок и открытий. Однако только в 2023 году он был официально открыт для публики как национальный парк. В городе сохранилось множество памятников римской и византийской эпохи. Среди них центральная городская площадь, форум с центральным водоемом, базилика, одеон и восемь храмов.