Японские борцы устроили бой в переполненном сверхскоростном поезде – видео

Узкий проход не помешал двум японским борцам выполнить смелые маневры на борту сверхскоростного поезда, развивающего скорость 285 км/ч, и это не первый раз, когда эта борцовская группа выбирает необычные места для своих боев.



Бой, в котором Минору Судзуки противостоял Санширо Такаги, состоялся 18 сентября на сверхскоростном поезде “Нозоми Синкансэн”, курсирующем между Токио и Нагоей. Организатором боя выступила токийская профессиональная борцовская группа DDT Pro-Wrestling.



Группа арендовала весь вагон, воспользовавшись пакетным планом Central Japan Railway Co. DDT и раньше проводила матчи за пределами ринга, в таких местах, как книжный магазин и палаточный лагерь.



75 мест в вагоне были распроданы всего за 30 минут. В результате 30-минутной битвы победил Минору Судзуки.

The Minoru Suzuki & Sanshiro Takagi match that took place on a bullet train going 180 MPH made mainstream news on ABC. Love seeing Puroresu get the spotlight! pic.twitter.com/zHLl5W8udM