



Дело об "избиении" подростка: Роналду принес извинения

Полиция допросила Криштиану Роналду об "избиении" мальчика с аутизмом.

По данным Daily Mail, речь идет об инциденте, произошедшем в апреле этого года, когда Эвертон потерпел поражение.

Звездный футболист якобы зашел в подтрибунку и ударил по руке болельщика, пытавшегося сфотографировать его травму.

Им оказался 14-летний мальчик с аутизмом. Мать пострадавшего устроила скандал, рассказав о шоке сына.

Сам Криштиану извинился, но от полиции не отвертелся. Он признал вину и согласился выплатить подростку компенсацию.