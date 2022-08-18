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Дело об "избиении" подростка: Роналду принес извинения
18.08.2022 03:34 Алина Груднева

Дело об "избиении" подростка: Роналду принес извинения

Полиция допросила Криштиану Роналду об "избиении" мальчика с аутизмом.

 
По данным Daily Mail, речь идет об инциденте, произошедшем в апреле этого года, когда Эвертон потерпел поражение.
 
Звездный футболист якобы зашел в подтрибунку и ударил по руке болельщика, пытавшегося сфотографировать его травму.
 
Им оказался 14-летний мальчик с аутизмом. Мать пострадавшего устроила скандал, рассказав о шоке сына.
 
Сам Криштиану извинился, но от полиции не отвертелся. Он признал вину и согласился выплатить подростку компенсацию.

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