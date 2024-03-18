



Видео: фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал к немедленным действиям после того, как фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле.



"Фенербахче" праздновал победу со счетом 3:2 в Трабзоне, когда болельщики вторглись на поле, заставив игроков защищаться.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Двенадцать человек были задержаны полицией после того, как болельщики бросали предметы и пытались ударить игроков ногами и руками после финального свистка.



Один из болельщиков был запечатлен с угловым флагом.



После воскресных событий на стадионе "Сенол Гюнес" г-н Инфантино призвал нарушителей порядка к "ответственности".



В социальных сетях он написал: "Насилие, которое мы наблюдали после матча турецкой Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче", абсолютно неприемлемо - на поле или вне его, ему нет места в нашем обществе".



Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что начато расследование, добавив, что насилие в футболе "недопустимо", а Федерация футбола Турции пообещала, что виновные будут наказаны.



Игроки "Фенербахче" покинули Трабзон на частном самолете в воскресенье вечером в условиях повышенных мер безопасности.





