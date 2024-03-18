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Видео: фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле
18.03.2024 13:44 MIGnews.com

Видео: фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал к немедленным действиям после того, как фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле.

"Фенербахче" праздновал победу со счетом 3:2 в Трабзоне, когда болельщики вторглись на поле, заставив игроков защищаться.

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Двенадцать человек были задержаны полицией после того, как болельщики бросали предметы и пытались ударить игроков ногами и руками после финального свистка.

Один из болельщиков был запечатлен с угловым флагом.

После воскресных событий на стадионе "Сенол Гюнес" г-н Инфантино призвал нарушителей порядка к "ответственности".

В социальных сетях он написал: "Насилие, которое мы наблюдали после матча турецкой Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче", абсолютно неприемлемо - на поле или вне его, ему нет места в нашем обществе".

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что начато расследование, добавив, что насилие в футболе "недопустимо", а Федерация футбола Турции пообещала, что виновные будут наказаны.

Игроки "Фенербахче" покинули Трабзон на частном самолете в воскресенье вечером в условиях повышенных мер безопасности.


 

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