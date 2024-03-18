Видео: фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле
Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал к немедленным действиям после того, как фанаты "Трабзонспора" напали на игроков "Фенербахче" прямо на поле.
"Фенербахче" праздновал победу со счетом 3:2 в Трабзоне, когда болельщики вторглись на поле, заставив игроков защищаться.
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Двенадцать человек были задержаны полицией после того, как болельщики бросали предметы и пытались ударить игроков ногами и руками после финального свистка.
Один из болельщиков был запечатлен с угловым флагом.
После воскресных событий на стадионе "Сенол Гюнес" г-н Инфантино призвал нарушителей порядка к "ответственности".
В социальных сетях он написал: "Насилие, которое мы наблюдали после матча турецкой Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче", абсолютно неприемлемо - на поле или вне его, ему нет места в нашем обществе".
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что начато расследование, добавив, что насилие в футболе "недопустимо", а Федерация футбола Турции пообещала, что виновные будут наказаны.
Игроки "Фенербахче" покинули Трабзон на частном самолете в воскресенье вечером в условиях повышенных мер безопасности.