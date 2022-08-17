



Видео дня: Усик показал магию скорости – публика в шоке

Украинский боксер Александр Усик провел в Саудовской Аравии открытую тренировку накануне реванша с британским боксером Энтони Джошуа. Казалось бы, ничего особенного в этом нет.



Так и есть, если бы не одно «но» – Александр поразил зрителей открытой тренировки своим, казалось бы, традиционным трюком с монетами. Но в том то и дело, что украинский боксер его нереально усложнил, чем и сразил публику.





Отметим, 16 августа Александр Усик (19–0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24–2, 22 КО) провели открытую тренировку в Джидде.