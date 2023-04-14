



Велосипед с квадратными колесами, который на ходу: такое оказалось возможно

Блогер и автор YouTube-канала "The Q" доказал, что велосипед может ездить даже на квадратных колесах.



Он решил поэкспериментировать и создал вполне рабочую, хоть и странную на первый взгляд, модель.



По данным auto.24tv, как ни странно, сами квадратные колеса не крутились вокруг своей оси. Зато автор канала сделал сварную конструкцию, поверх которой натянул велосипедные цепи с покрытием из резиновых шин.



Таким образом, педали обращают в движение не колесо, а протектор на цепях.





