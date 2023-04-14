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Велосипед с квадратными колесами, который на ходу: такое оказалось возможно
14.04.2023 21:30 Алина Груднева

Велосипед с квадратными колесами, который на ходу: такое оказалось возможно

Блогер и автор YouTube-канала "The Q" доказал, что велосипед может ездить даже на квадратных колесах.

Он решил поэкспериментировать и создал вполне рабочую, хоть и странную на первый взгляд, модель.

По данным auto.24tv, как ни странно, сами квадратные колеса не крутились вокруг своей оси. Зато автор канала сделал сварную конструкцию, поверх которой натянул велосипедные цепи с покрытием из резиновых шин.

Таким образом, педали обращают в движение не колесо, а протектор на цепях.


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