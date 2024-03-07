



Великий Майк Тайсон возвращается в бокс

Стало известно, что Майк Тайсон проведет бой с Джейком Полом. Бывший чемпион встретится в поединке с ютубером.



Бой состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. Этот поединок станет главным событием вечера бокса и будет транслироваться на Netflix.



Ранее Джейк Пол одержал победу нокаутом в первом раунде над Райаном Бурлендом. Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках выставочного боя против Роя Джонса, который завершился вничью.



Джейк Пол намерен “разобраться с легендой спорта”.

