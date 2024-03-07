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Великий Майк Тайсон возвращается в бокс
07.03.2024 23:30 MIGnews.com

Великий Майк Тайсон возвращается в бокс

Стало известно, что Майк Тайсон проведет бой с Джейком Полом. Бывший чемпион встретится в поединке с ютубером. 

Бой состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. Этот поединок станет главным событием вечера бокса и будет транслироваться на Netflix.

Ранее Джейк Пол одержал победу нокаутом в первом раунде над Райаном Бурлендом. Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года в рамках выставочного боя против Роя Джонса, который завершился вничью.

Джейк Пол намерен “разобраться с легендой спорта”.



 

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