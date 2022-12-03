



В Южной Корее пройдет чемпионат мира по гонкам на дронах: гран-при – $100 тысяч

Международная федерация авиации FAI в 2023 году проведет чемпионат мира по гонкам на дронах. Соревнование, крупнейшее в своем роде, имеет призовой фонд 100 тысяч долларов, пишет dronedj.com.



Операторы дронов встретятся после трехлетнего перерыва, причиной которому была пандемия COVID-19. Дрон-рейсинг состоится с 6 по 9 октября 2023 года на стадионе Чунхянгол в провинции недалеко от Сеула.



Соорганизаторами станут Корейская ассоциация авиамоделистов и Федерация аэронавтики Кореи. Кроме самих гонок предусмотрены конференция и соревнования FAI Drone Soccer. После гонок зрители и участники смогут посетить культурные мероприятия, также запланирован большой концерт.



Предыдущие чемпионаты мира FAI по гонкам на дронах проводились в 2018 и 2019 годах в Китае, напомнило издание.



Напомним, что национальная инициатива Израиля по беспилотникам вступила во второй этап, включающий эксперименты с дронами, способными перевозить пассажиров.