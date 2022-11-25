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Израильская инициатива БПЛА вступила во вторую фазу: пассажирские дроны
25.11.2022 15:33 Наталья Богинская

Израильская инициатива БПЛА вступила во вторую фазу: пассажирские дроны

Национальная инициатива Израиля по беспилотникам вступила во второй этап, включающий эксперименты с дальнемагистральными самолетами, несущими тяжелые грузы, сообщило в четверг Управление инноваций Израиля IIA.

По данным IAA, на первом этапе, проведенном в 2020–2022 годах, было совершено более 15 000 полетов дронов в израильских городах. Основное внимание на начальном этапе уделялось безопасности, фотосъемке, транспортировке медицинского оборудования и развитию регуляторной и технологической инфраструктуры.

В заявлении IAA говорится, что было проведено множество мероприятий по сотрудничеству с государственными структурами, в том числе с армией, полицией и муниципалитетом Тель-Авива.

На втором этапе, начало которого запланировано на январь, ряд компаний в течение следующих двух лет совершит 24 рейса с использованием дронов, способных транспортировать более тяжелые грузы, то есть тех, которые в будущем смогут перевозить пассажиров.

Согласно заявлению, полеты будут выполняться под эгидой Управления гражданской авиации Израиля, ВВС Израиля, Управления аэропортов Израиля и других соответствующих регулирующих органов. Эксперименты начнутся с ограниченных летных испытаний над незаселенными районами, а затем будут проведены полеты над малонаселенными районами.

“Израиль продолжает оставаться мировым лидером в области технологий дронов и служит образцом страны, которая разрабатывает правила и технологии, позволяющие управлять и контролировать работу нескольких дронов для различных нужд, и быстро приближается к модели, которая позволит совершать полеты на малых высотах по всей стране”, – говорит генеральный директор IIA Дрор Бин.  

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