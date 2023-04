В Марокко известный гонщик сгорел заживо в своей машине

В африканской пустыне во время этапа Morocco Desert Challenge ралли "Дакар" трагически погиб известный гонщик, штурман Лоран Лихтлойхтер.



По данным The Checkered Flag, ралли проходили в Марокко.



Трагедия произошла из-за нулевой видимости из-за пыли. Автомобиль, в котором находился Лихтлойхтер и пилот Патрис Гарруст остановился на 54-километровой отметке четвертого этапа гонки.



В этот момент в них со стороны штурмана на огромной скорости врезалась другая машина. Пилот успел выпрыгнуть, получив сильные ожоги, а Лихтлойхтер сгорел заживо.



Он был опытным гонщиком, участвовавшим в ралли "Дакар" с 2009 года.

Tragic news from the Moorocco Desert Challenge with the death of double @dakar winning Co-Driver Laurent Lichtleuchter in what's described as a freak accident yesterday.



