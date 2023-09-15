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В Литве лишили гражданства фигуристку из-за связей с Россией
15.09.2023 19:52 Алина Груднева

В Литве лишили гражданства фигуристку из-за связей с Россией

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства из-за продолжающихся выступления в российских ледовых шоу.

Соответствующий указ подписал президент Литвы Гитанас Науседа за то, что титулованная спортсменка не осудила войну в Украине.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке. Его спортсменке предоставили для выступления в паре с мужем Повиласом Ванагасом на Олимпийских играх.

Как стало известно, фигуристка поддерживает личные и профессиональные связи с женой Дмитрия Пескова Татьяной Навкой и другими лицами, попавшими под санкции. Более того, у нее есть имущество в аннексированном Россией Крыму.

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