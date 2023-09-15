



В Литве лишили гражданства фигуристку из-за связей с Россией

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства из-за продолжающихся выступления в российских ледовых шоу.



Соответствующий указ подписал президент Литвы Гитанас Науседа за то, что титулованная спортсменка не осудила войну в Украине.



Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке. Его спортсменке предоставили для выступления в паре с мужем Повиласом Ванагасом на Олимпийских играх.



Как стало известно, фигуристка поддерживает личные и профессиональные связи с женой Дмитрия Пескова Татьяной Навкой и другими лицами, попавшими под санкции. Более того, у нее есть имущество в аннексированном Россией Крыму.