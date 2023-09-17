



Точное попадание мимо ворот: Роналду отправил мяч в голову видеооператору

Криштиану Роналду и футбольгый клуб "Аль-Наср" находятся в отличной форме и в субботу, 16 сентября, одержали пятую победу подряд, на этот раз над ФК "Аль-Раед".



Роналду, на счету которого семь голов и пять результативных передач за последний месяц, пока что делает на поле все возможное, и вчера помог своей команде добиться довольно легкой победы со счетом 3:1.



В то же время, что запомнится из этой игры и, вероятно, появится во многих культовых видеороликах в ближайшие годы, так это один штрафной удар Роналду, который пролетел мимо ворот, но все же поразил цель. Мяч Роналду вылетел за пределы поля и попал прямо в голову видеооператора, стоявшего за воротами. Потрясенный фотограф с трудом удержал равновесие после прямого попадания. О состоянии здоровья оператора пока не сообщается.