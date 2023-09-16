



Совсем молодой: экс-звезда молодежной сборной Англии умер в 23 года

Бывший игрок молодежной сборной Англии по футболу Бен Калл умер в 23 года.



По данным британского таблоида The Sun, молодой человек долгое время боролся с раком.



Впервые страшную болезнь у Калла выявили, когда ему было 17 лет. В последнии последние месяцы состояние спортсмена резко ухудшилось. Из-за этого он сделал предложение своей девушке Дейзи Моррисон. Футболист скончался в больнице.



"Вчера я потеряла своего жениха, свою вторую половинку. Он был для меня всем миром. Я надеялась и молилась, чтобы этот день никогда не наступил. Ты боролся до самого конца. Несмотря на такие тяжелые страдания, ты продолжал бороться, за что я буду тебе вечно благодарна", - рассказала Моррисон.





