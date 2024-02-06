



Скандал в мире спорта: болельщик ткнул пальцем футболисту между ягодицами

На матче между "Райо Вальекано" и "Севильи" разгорелся громкий скандал из-за дикого поведения болельщика.



В середине первого тайма Лукас Окампос готовился к подаче с боковой, но его грубо и неприлично прервал фанат команды соперника, пытаясь дезориентировать футболиста.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, болельщик ткнул палец звезде "Севильи" между ягодицами. Звездный вингер спокойно выразил недовольство из-за такого дикого поведения. После матча, который завершился для его команды победой, футболист призвал дисциплинарный комитет чемпионата Испании разобраться.



"Прошу лигу отнестись к инциденту так же серьезно, как к расизму и другим отвратительным вещам. Я не думаю, что все жители Райо такие, потому что они всегда относились к нам с уважением, но всегда найдется какой-нибудь один дурак. Я надеюсь, что будут приняты серьезные меры", - сказал он.

