



Шевченко-младший дебютировал в сборной Украины с победой

Сын Андрея Шевченко официально дебютировал в составе сборной Украины. Произошло это в рамках квалификации элит-раунда на Евро-2024 среди команд в возрасте до 19 лет.



В рамках первого тура сборная под руководством Дмитрия Михайленко встретилась с Северной Македонией. На 78-й минуте матча на поле вместе с Михаилом Дубровным вышел сын легендарного украинского футболиста, а ныне президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан. Отметим, что Шевченко-младший пошел по стопам отца и также выбрал себе 7 номер.



Что касается самой игры, то сборная Украины победила со счетом 2:0. В конце первого тайма полузащитник Боруссии Дортмунд Даниил Кревсун ударил с дальней дистанции и открыл счет в матче. А уже в начале второй половины голом отличился форвард Динамо Матвей Пономаренко.



Андрей Шевченко поздравил сборную Украины U-19 с победой над Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 и сына с дебютом за команду.



Отметим, что президент Украинской ассоциации футбола лично посетил матч в Северной Македонии, чтобы увидеть первый поединок сына в "желто-синей" футболке.



"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.

Особая радость - поздравить игрока под номером 7 с дебютом в молодежной сборной", - написал Андрей Шевченко в Instagram.

