



Сборная Украины по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира среди юниоров

Сборная Украины по дзюдо не будет принимать участие в чемпионате мира среди юниоров из-за допуска к соревнованиям российских дзюдоистов, в том числе военных.



Об этом заявили в Федерации дзюдо Украины (ФДУ).



"С 4 по 8 октября в португальском Одивелаше состоится чемпионат мира среди спортсменов до 21 года, на который была заявлена сборная Украины. Однако из-за допуска к соревнованиям российских дзюдоистов, в том числе военнослужащих, украинская команда не будет участвовать в турнире", - отметил президент Михаил Кошляк.



"Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве", - сказал Кошляк.



"Хочу еще раз подчеркнуть: моя позиция, как президента ФГУ, позиция президиума национальной Федерации относительно таких решений IJF - неизменна. И она останется неизменной, пока в Украине идет война, пока ежедневно гибнут люди, пока враг постоянно обстреливает больницы, школы, магазины, разрушает города и села. Командам стран-агрессоров не место в мировом спорте", - заявил он.



Вместе с тем, украинская сборная продолжит подготовку к чемпионату Европы, Кубкам Европы и другим важным соревнованиям.