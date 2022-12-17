



После тюрьмы в России: баскетболистка Грайнер обещает сыграть в этом сезоне

Звезда WNBA, профессиональная баскетболистка Бриттни Грайнер заявила, что вскоре вернется на баскетбольную площадку после освобождения из российской тюрьмы.



Об этом сообщает ВВС.



"Последние 10 месяцев были битвами на каждом шагу. Именно любовь многих из вас помогла мне двигаться вперед. Я также хочу прояснить одну вещь: в этом сезоне я намерена играть в баскетбол за "Финикс Меркьюри" из WNBA", - написала баскетболистка в социальных сетях.



Грайнер также пообещала использовать свою платформу, чтобы помочь Байдену добиться освобождения Пола Уилана , бывшего морского пехотинца, который почти четыре года находится под стражей в России по обвинению в шпионаже.



