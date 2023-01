"Нет оправдания": пьяный глава UFC Дана Уайт публично избил жену в ночном клубе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт врезал своей жене по лицу в ночном клубе.



Соответствующий момент был заснят на видео.



Уточняется, что этот инцидент произошел на новогодней вечеринке в ночном клубе. По данным TMZ, президент UFC танцевал со своей женой Энн, однако через какое-то время она отвесила мужу оплеуху, за что тот в ответ дал ей несколько пощечин.



В комментарии изданию Уайт подтвердил, что поднял руку на супругу, с которой отдыхал в Мексике. По его словам, он всегда выступал против рукоприкладства, однако в этот раз ситуация вышла из-под контроля из-за количества выпитого спиртного.



"Я смущен. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Определенно было много алкоголя, но это не оправдание. Такого никогда раньше не было, это случилось впервые. И что бы люди ни говорили, это заслуженно. Я заслужил это", - прокомментировал он.



SHOCKING FOOTAGE!!! UFC President and Power Slap Fighting League owner Dana White slapping his wife up in a night club. pic.twitter.com/PBXagE3Fi4