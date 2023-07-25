



Израиль улучшил шансы добыть прямую путевку на Евро-2024

Футбольная сборная Израиля после двух кряду побед в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы 2024 года поправила турнирное положение в своей квалификационной группе.



Подопечные Алона Хазана волею жребия попали в отборочную группу «I», где помимо израильтян, также оказались национальные команды Швейцарии, Румынии, Беларуси, Косово и Андорры. Начав квалификационный этап с одного набранного очка в двух весенних матчах против косоваров (1:1) и швейцарцев (0:3), израильские футболисты заметно поправили свое турнирное положение уже летом, когда смогли добыть две, хоть и непростые, но все же победы над Беларусью и Андоррой с одинаковым счетом 2:1.



Теперь израильтяне оказались на третьем месте в своей группе, отставая от лидера Швейцарии – на 3 очка, и от идущей второй Румынии – всего на один балл. И что самое важное – повысились шансы подопечных Хазана на одну из двух прямых путевок в финальную часть Евро-2024, по мнению экспертов беттинг-сферы. В частности – по версии аналитиков известной компании Винлайн, в линии которой постоянно обновляются котировки на итоги отборочной кампании на чемпионат Европы по футболу. Раньше эксперты оставляли сборной Израиля лишь около 20% шансов на выход из группы. Сейчас болельщики могут использовать свои бонусы Винлайн (https://betonmobile.ru/bonus-winline) для пари на то, что израильские футболисты займут одно из двух наивысших мест в своей группе с вероятностью успеха уже в 34% шансов. Прогресс ощутимый.



Стоит сказать о том, что крайне важным в определении дальнейшей судьбы израильской сборной будет следующий матч квалификации на Евро, который подопечные Хазана проведут 9-го сентября на поле сборной Румынии – главного конкурента в битве за место в «двойке». Свои промокоды Винлайн (https://betonmobile.ru/promokodyi-winline) футбольные болельщики смогут использовать для пари на этот поединок чуть позже, когда букмекер предоставит более широкую линию с коэффициентами на данную встречу. Но уже сейчас, оценивая перспективы команд предварительно, аналитики склоняются к тому, что небольшими фаворитами футбольной битвы будут хозяева поля – румыны.



При этом стоит отметить, что у израильской футбольной дружины достаточно неплохая история очных противостояний с румынскими коллегами. Ранее оппоненты пересекались в 11-ти матчах, большинство из которых были товарищескими. И общий баланс результатов таков:

5 побед сборной Румынии

4 победы сборной Израиля

2 ничейных исхода

То есть, как видим, глобального преимущества в историческом плане в этом противостоянии нет. И наверняка получится упорным и грядущая встреча в Бухаресте.После выезда в столицу Румынии израильских футболистов ждут две кряду домашние встречи – спустя три дня после поединка с румынами подопечные Хазана примут дома Беларусь, а уже в октябре – сыграют против главного фаворита «секстета», команды Швейцарии.