



Хорватия с разгромным счетом победила сборную Канады

Сборная Хорватии с разгромным счетом обыграла сборную Канады на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде.



Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хорватов.



Стоит отметить, что счет был открыт на второй минуте канадским футболистом Алфонсо Дейвисом.



Однако, это не помогло сборной Канады, которая пропустила четыре мяча от хорватов: на 36 минуте (Андрей Крамарич), на 44 минуте (Марко Ливая), на 70 минуте (Андрей Крамарич) и в дополнительное время (Ловро Майер).