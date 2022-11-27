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Хорватия с разгромным счетом победила сборную Канады
27.11.2022 20:35 Ольга Белозерова

Хорватия с разгромным счетом победила сборную Канады

Сборная Хорватии с разгромным счетом обыграла сборную Канады на Чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хорватов.

Стоит отметить, что счет был открыт на второй минуте канадским футболистом Алфонсо Дейвисом.

Однако, это не помогло сборной Канады, которая пропустила четыре мяча от хорватов: на 36 минуте (Андрей Крамарич), на 44 минуте (Марко Ливая), на 70 минуте (Андрей Крамарич) и в дополнительное время (Ловро Майер). 

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