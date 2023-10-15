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ФК "Челси" поддержал Израиль
15.10.2023 08:49 Алина Груднева

ФК "Челси" поддержал Израиль

Лондонский футбольный клуб "Челси" выразил поддержку Израилю, который подвергся террористической атаке со стороны ХАМАСа и "Исламского джихада".

Соответствующее заявление солидарности опубликовано в официальном канале команды в соцсети.

"Мы поддерживаем еврейскую общину в Лондоне и во всем мире перед лицом растущей волны антисемитизма, против которой мы уже давно ведем кампанию", - сказали в "Челси".

В футбольном клубе добавили, что чрезвычайно опечалены огромными человеческими жертвами в результате нападений на Израиль в прошлые выходные. Команда присоединится к клубам в Премьер-лиге, чтобы почтить память жертв, в начале матча против "Арсенала". 

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