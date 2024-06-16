



ЧЕ 2024: Дания и Словения разошлись миром

Встречались две команды, от которых многого не ждешь, но они способны удивить. Дания, как мы помним, вообще любит удивлять именно на Чемпионатах Европы. У сборной Словении один из лучших вратарей мира Облак и постоянно забивающий последние пол года нападающий. Шешко.



В первом тайме Дания имела огромный перевес на поле и заслуженно повела в счете. Забил Эриксен, который в первом матче предыдущего Чемпионата Европы, 20 минут лежал на поле без сознания и выжил только благодаря быстрым действиям врачей. Северяне не почувствовали момент, когда игра выровнялась и словенцы начали угрожать воротам датчан. Тренер Дании среагировал только, когда Словения сравняла счет. Позже у датчан было много полу моментов все же вырвать победу, но сражение закончилось вничью 1:1.