Крикет - единственный источник счастья для Афганистана
Афганцы празднуют неожиданную победу своей страны в крикетном турнире над Австралией на Кубке мира T20 в Вест-Индии.
На кадрах из города Хост, расположенного недалеко от границы с Пакистаном, видно, как сотни людей празднуют на улицах.
Афганцы празднуют неожиданную победу своей страны в крикетном турнире над Австралией на Кубке мира T20 в Вест-Индии.
Афганистан впервые одержал победу над крикетной сверхдержавой - и это тем более удивительно, что на рубеже веков у страны даже не было национальной команды.
Получая награду лучшего игрока матча, афганский игрок Гульбадин Наиб сказал: "Это великий момент не только для меня, но и для моей страны, моего народа".
Тем временем капитан сборной Рашид Хан сказал, что победа "даст людям на родине столько надежды".
"Крикет - единственный источник счастья на родине, вы все это знаете", - сказал он.