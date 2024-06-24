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Крикет - единственный источник счастья для Афганистана
24.06.2024 05:30 MIGnews.com

Крикет - единственный источник счастья для Афганистана

Афганцы празднуют неожиданную победу своей страны в крикетном турнире над Австралией на Кубке мира T20 в Вест-Индии.

На кадрах из города Хост, расположенного недалеко от границы с Пакистаном, видно, как сотни людей празднуют на улицах.

Афганцы празднуют неожиданную победу своей страны в крикетном турнире над Австралией на Кубке мира T20 в Вест-Индии.

Афганистан впервые одержал победу над крикетной сверхдержавой - и это тем более удивительно, что на рубеже веков у страны даже не было национальной команды.

Получая награду лучшего игрока матча, афганский игрок Гульбадин Наиб сказал: "Это великий момент не только для меня, но и для моей страны, моего народа".

Тем временем капитан сборной Рашид Хан сказал, что победа "даст людям на родине столько надежды".

"Крикет - единственный источник счастья на родине, вы все это знаете", - сказал он.
 

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