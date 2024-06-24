



ЧЕ 2024: Предсказуемо и скучно

Германия на последних секундах отыгралась в матче с Швейцарией. А Венгрия победила Шотландию.



Швейцария - Германия 1:1 , Венгрия- Шотландия 1:0



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Мы увидели два достаточно скучных матча, практически без голевых моментов. И Венгрии, и Шотландии надо было побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в следующий круг. Но у них ничего не получилось.



Венгры все же победили, но их это не спасет. Очень удивила Германия. Все были в восторге от ее игры в первых матчах. Но там были откровенно слабые соперники. Столкнувшись с командой покрепче, оказалось, у немцев куча проблем, в первую очередь, в атаке.



Швейцария выглядела намного лучше, ее контратаки были острее. Германия владела мячом, но что с ним делать не знала. Швейцария долго вела в счете, по голу в каждые ворота отменил судья. Все же , на последних минутах немцы отыгрались и выходят из группы с 1 места. Но их игра оставила много вопросов.