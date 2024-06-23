



﻿ЧЕ 2024: Бельгия вернулась

Сборная Бельгии легко расправилась со сборной Румынии 2:0. Счет мог быть намного крупнее, если бы не удивительные промахи нападающих Бельгии.



Сборная Бельгии должна была побеждать после поражения в пером туре. За 90 минут они так и не забили Словакии.



Против Румынии бельгийцы поразили ворота перым ударом! Уже на 2 минуте они открыли счет. Еще минут десять они по инерции атаковали и могли удвоить результат. Позже игра выровнялась: Бельгия резко сбавила обороты, у румынов ничего не получалось в атаке.



Во втором тайме Бельгии удалось организовать несколько быстрых контратак, одна из них закончилась взятием ворот, но гол не засчитали. У них серьезная проблема с реализацией, Лукаку не забивает. Бельгия хорошо атакует, создает моменты, но результативного завершающего удара команде не хватает.



Помогли им в этом вратарь и защитник соперника. После их грубой ошибки Бельгия удвоила результат. Румыния выглядела жалко, они ничего не смогли противопоставить бельгийцам. Обидно должно быть, в первую очередь, сборной Украине, которая умудрилась крупно проиграть не самому сильному сопернику. Теперь, в последнем туре, придется обыгрывать сильного. Только победа над Бельгией гарантирует Украине проход в следующий круг.