



Брат Дани Алвеса вышел из себя из-за слухов о самоубийстве экс-футболиста

Брат бывшего футболиста Дани Алвеса опроверг слухи о том, что отбывающий наказание за сексуальное насилие спортсмен наложил на себя руки в тюрьме.



"Сколько же жестокости в людях. Осудили моего брата за слова женщины, которая зашла в мужской туалет и сделала то, о чем знают только они двое", - сказал он.



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По словам брата Алвеса, спортсмена уже осудили и бросили его за решетку.



"Теперь самое безумное то, что вы хотите смерти и желаете видеть моего брата мертвым. Это жестоко", - возмутился он.



Напомним, что экс-защитник "Барселоны" был арестован по обвинению в изнасиловании в 2023 году. Ранее появилась информация о том, что он совершил суицид в тюрьме. В то же время, адвокат спортсмена опроверг слухи, отметив, что тот ожидает ответ на апелляцию.

