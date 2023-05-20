



Баскетболистка Грайнер вышла на поле впервые после тюрьмы в РФ

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась на поле впервые после того, как ее освободили по обмену из российской тюрьмы, куда ее посадили за контрабанду наркотиков.



Об этом сообщает ВВС.



Грайнер сыграла в матче "Лос-Анджелес Спаркс" против "Финикс Меркьюри" впервые после почти двухлетнего перерыва. По данным издания, несмотря на поражение своей команды "Финикс", баскетболистка показала отличный результат, набрав 18 очков.



По словам Грайнер, во время игры она чувствовала себя точно так же, как и раньше. На матче присутствовала вице-президент США Камала Харрис. В свою очередь, тренер команды Ванесса Найгаард сообщила журналистам, что выход американки на паркет стал "днем радости" для "Финикс Меркьюри".



"Весь прошлый сезон я начинала каждую пресс-конференцию с того, сколько дней прошло с момента задержания Бриттни. И до того утра, пока нам не сообщили, что она едет домой, никто не думал, что это произойдет", - отметила Найгаард.



