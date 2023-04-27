



Американская легкоатлетка лишена титула после положительного теста на каннабис

Американская прыгунья в длину Тара Дэвис-Вудхолл была лишена своего недавнего полученного национального титула по прыжкам в длину в закрытых помещениях после положительного результата теста на каннабис и отбыла месячную дисквалификацию.



Антидопинговое агентство США объявило о наказании во вторник, заявив, что образец, взятый на чемпионате США по легкой атлетике в закрытых помещениях 17 февраля, дал положительный результат на ТГК, психоактивный компонент, содержащийся в каннабисе, марихуане и гашише. В тот же день она завоевала титул, прыгнув на 6,99 метра.



В заявлении USADA говорится , что проба Дэвис-Вудхолл "превышала порог содержания в моче в 180 нг/мл", и 23-летняя Дэвис-Вудхолл завершила свое отстранение, которое началось 21 марта.



Поскольку ее употребление каннабиса не было связано с соревнованиями, и она прошла программу реабилитации после злоупотребления психоактивными веществами, отстранение Дэвис-Вудхолл было сокращено до одного месяца в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Однако она потеряла свой титул и была "дисквалифицирована из всех результатов соревнований, полученных 17 февраля 2023 года и после… включая конфискацию любых медалей, очков и призов".



ВАДА продолжает включать каннабис, марихуану и гашиш в список запрещенных веществ, несмотря на то, что употребление наркотиков было легализовано во многих странах, и USADA призвало ВАДА пересмотреть свои стандарты.



"ВАДА запрашивает информацию о ежегодно обновляемой версии Запрещенного списка", — говорится в заявлении USADA. — "USADA выступало и будет продолжать выступать перед ВАДА, законодателем, за более справедливое и эффективное обращение с марихуаной для выявления ее истинного употребления во время соревнований".



Дэвис-Вудхолл, занявшая шестое место на Олимпийских играх в Токио, не первый известный американский спортсмен, заплативший высокую цену за положительный результат теста на вещество, которое не является допингои и все чаще декриминализируется. В 2021 году Ша'Карри Ричардсон лишилась победы на 100-метровке на олимпийских легкоатлетических испытаниях в Юджине, штат Орегон, после положительного теста.



Ричардсон, которая сказала, что употребляла марихуану, чтобы справиться со стрессом после того, как узнала о смерти своей матери, была отстранена на месяц и не была выбрана USA Track & Field для участия в эстафете 4х100 метров, из-за чего Ричардсон не попала в сборную США на Олимпийских играх в Токио.

