



В российской разведке заявили, что США готовят боевиков для терактов в России

Служба внешней разведки России сообщает, что получила разведданные о подготовке американскими военными исламистских боевиков для нападения на цели в России и бывшем Советском Союзе.



Согласно информации Службы внешней разведки России 60 таких боевиков из группировок, связанных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", завербованы и проходят подготовку на американской базе в Сирии. По данным российской разведки, особое внимание уделяется привлечению выходцев из России с Северного Кавказа и Средней Азии.



"Им будет поручено подготовить и осуществить теракты против дипломатов, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил", — заявили в Службе внешней разведки.



Отмечается, что поскольку не были опубликованы разведданные, лежащие в основе этого утверждения, агентство Reuters не смогло провести их независимую проверку.



Напомним, вторжение России в Украину привело отношения с Соединенными Штатами к самому низкому уровню со времен кризиса холодной войны.

Путин изображает Соединенные Штаты империей, которая неоднократно отказывалась учитывать интересы России после распада Советского Союза в 1991 году. Президент Джо Байден называет Путина автократом, представляющим серьезную угрозу для Соединенных Штатов.

