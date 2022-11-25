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В России признали Meta экстремистской организацией
25.11.2022 14:13 Раиса Вовк

В России признали Meta экстремистской организацией

Минюст России внес американскую корпорацию Meta в реестр экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке компания указана как Meta Platforms Inc.

Ранее стало известно о том, что Росфинмониторинг включил Meta в перечень террористов и экстремистов.

В марте суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Также в стране запретили Facebook и Instagram.

В то же время решение инстанции не распространилось на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации. 

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