



В России признали Meta экстремистской организацией

Минюст России внес американскую корпорацию Meta в реестр экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В списке компания указана как Meta Platforms Inc.



Ранее стало известно о том, что Росфинмониторинг включил Meta в перечень террористов и экстремистов.



В марте суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Также в стране запретили Facebook и Instagram.



В то же время решение инстанции не распространилось на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.



