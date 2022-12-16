



В Молдове начались перебои с электричеством из-за ракетных ударов России

Госпредприятие Молдовы Moldelectrica в четверг, 16 декабря, сообщило о перебоях в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины. Об этом сообщает NewsMaker.



«Риск отключения электричества в Молдове - очень высокий», - предупредила компания.



Напомним, в пятницу утром, 16 декабря, Россия совершила массированный ракетный удар по Украине. "Укрэнерго" заявило о системной аварии из-за массированного ракетного удара со стороны РФ - произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Сейчас нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.