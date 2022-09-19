



Рош ха-Шана: В Умань прибыли 4 тыс. паломников-хасидов

Несмотря на войну, в Украину съезжаются паломники по случаю еврейского Нового года – Рош ха-Шана.



По состоянию на 19 сентября, в Умань на ежегодное паломничество прибыли уже 4 тысячи хасидов, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.



"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", – говорится в сообщении ОЕОУ.



Напомним, в Умани начали действовать дополнительные ограничения, связанные с обеспечением безопасности жителей и гостей города во время паломничества на Рош ха-Шана.



