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Рош ха-Шана: В Умань прибыли 4 тыс. паломников-хасидов | Фото: novadoba.com.ua
19.09.2022 17:38 Mignews.ua

Рош ха-Шана: В Умань прибыли 4 тыс. паломников-хасидов

Несмотря на войну, в Украину съезжаются паломники по случаю еврейского Нового года – Рош ха-Шана. 

По состоянию на 19 сентября, в Умань на ежегодное паломничество прибыли уже 4 тысячи хасидов, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", – говорится в сообщении ОЕОУ.

Напомним, в Умани начали действовать дополнительные ограничения, связанные с обеспечением безопасности жителей и гостей города во время паломничества на Рош ха-Шана.

 

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