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Принцесса Уэльская посетила беженцев из Украины
17.11.2022 23:34 Mignews.ua | фото: t.me/Royalnewsss/5705

Принцесса Уэльская посетила беженцев из Украины

Принцесса Уэльская, Кэтрин, посетила украинский общественный центр, чтобы встретиться с семьями, вынужденными покинуть Украину из-за российского вторжения, а также пообщаться с волонтерами в Беркшире.

Посетила принцесса Уэльская украинский общественный центр в Рединге 17 ноября. Центр проводит образовательные занятия для детей и поддерживает их родителей в поиске и обустройстве жилья, уточняет ВВС. Он также принимал участие в доставке медицинской и гуманитарной помощи на передовую Украины.

Принцесса пообщалась с волонтерами, проводящими еженедельные "кофейные утренники", чтобы поддержать семейную атмосферу в центре. Кэтрин также приняла участие в художественном мастер-классе для детей.

Напомним, принцесса Уэльская и первая леди Украины Елена Зеленская встречались накануне похорон королевы Елизаветы II в сентябре этого года. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

 

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