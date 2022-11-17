



Принцесса Уэльская посетила беженцев из Украины

Принцесса Уэльская, Кэтрин, посетила украинский общественный центр, чтобы встретиться с семьями, вынужденными покинуть Украину из-за российского вторжения, а также пообщаться с волонтерами в Беркшире.



Посетила принцесса Уэльская украинский общественный центр в Рединге 17 ноября. Центр проводит образовательные занятия для детей и поддерживает их родителей в поиске и обустройстве жилья, уточняет ВВС. Он также принимал участие в доставке медицинской и гуманитарной помощи на передовую Украины.



Принцесса пообщалась с волонтерами, проводящими еженедельные "кофейные утренники", чтобы поддержать семейную атмосферу в центре. Кэтрин также приняла участие в художественном мастер-классе для детей.



Напомним, принцесса Уэльская и первая леди Украины Елена Зеленская встречались накануне похорон королевы Елизаветы II в сентябре этого года. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.



