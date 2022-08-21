



Сетевая гигиена: как защитить себя от киберпреступников

ЕС и Европарламент работают над повышением кибербезопасности, но важно соблюдать простые правила безопасности, чтобы защитить себя, используя интернет или работая удаленно.



Так как же защититься от киберпреступности?



Будьте осторожны с нежелательными сообщениями электронной почты, текстовыми сообщениями и телефонными звонками, особенно если речь идет о "чрезвычайной ситуации", которая бы заставила вас обойти обычные процедуры безопасности. Злоумышленникам часто легче обмануть людей, чем сломать сложную систему. Помните, что банки и другие юридические группы никогда не будут просить вас раскрыть пароли.



Защитите домашнюю сеть



Измените стандартный пароль Wi-Fi на надежный и ограничьте количество устройств, подключенных к сети Wi-Fi.



Укрепите пароли



Не забывайте использовать длинные и сложные пароли, содержащие цифры, буквы и специальные символы.



Защитите оборудование



Убедитесь, что вы обновили все ваши системы и программы, а также установите и обновляете антивирусное программное обеспечение.



Семья и гости



Ваши дети и другие члены семьи могут случайно стереть или изменить информацию, или даже случайно заразить устройство, поэтому не разрешайте им использовать устройства, используемые для работы.



Узнайте о действиях Европейских институций по усилению кибербезопасности по ссылке



Больше о важности кибербезопасности читайте по-английски на сайте Европарламента.