Фото дня. "Red Bull окрыляет Путина"
В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину многие мировые компании в знак протеста ушли с российского рынка. Но есть и те, кто остался. Одна из таких – компания "Red Bull". За это ей досталось от активистов – они начали нешуточный троллинг под лозунгом "Red Bull окрыляет Путина".
И это не просто троллинг в соцсетях. Активисты международного проекта Ukraine Solidarity Project развернули огромный баннер с надписью Red Bull gives Putin wings ("Red Bull окрыляет Путина") у штаб-квартиры производителя энергетиков в австрийском городе Зальцбург.
В своем Twitter активисты Ukraine Solidarity Project уточнили, что при создании плаката (коллажа) использовалась известная фотография Путина, которую высмеивали западные политики. А именно – президент РФ Владимир Путин, едущий с обнаженной грудью верхом на лошади. Только активисты ее немного "интерпретировали" – они "усадили" Путина на быка, который является логотипом компании Red Bull. Таким образом активисты протестует против того, что энергетические напитки по-прежнему поставляются в страну-агрессор.
BREAKING: @RedBull doesn’t want anyone talking about how they’re still operating in Putin’s Russia (other companies like Pepsi and Coca-Cola have pulled their drinks). So we came to their HQ in Austria to launch a new, honest Red Bull advertising campaign for them 😉 pic.twitter.com/D31fgfMZv9— Ukraine Solidarity Project (@SolidarityUKR) November 24, 2022
Но и это не все. По информации издания Kronen Zeitung, кроме акции протеста у штаб-квартиры, активисты также обратились к 670 спортсменам Red Bull, представляющих разные виды спорта. Они призвали их содействовать тому, чтобы компания полностью ушла из России.
"Поступая таким образом (оставаясь на российском рынке), вы придаете легитимность режиму в Кремле", – подчеркивают активисты в своем обращении к компании.
Компания отреагировала на такой троллинг. В ответ на акцию там заявили, что Red Bull прекратил всю маркетинговую деятельность и остановил инвестиции в России в начале марта 2022 года и соблюдает все санкции Евросоюза и США.
Напомним, 22 октября в возрасте 78 лет скончался австрийский миллиардер и бизнесмен Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд двух команд "Формулы-1" и владельцем футбольных клубов.