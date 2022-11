В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину многие мировые компании в знак протеста ушли с российского рынка. Но есть и те, кто остался. Одна из таких – компания "Red Bull". За это ей досталось от активистов – они начали нешуточный троллинг под лозунгом "Red Bull окрыляет Путина".



И это не просто троллинг в соцсетях. Активисты международного проекта Ukraine Solidarity Project развернули огромный баннер с надписью Red Bull gives Putin wings ("Red Bull окрыляет Путина") у штаб-квартиры производителя энергетиков в австрийском городе Зальцбург.



BREAKING: @RedBull doesn’t want anyone talking about how they’re still operating in Putin’s Russia (other companies like Pepsi and Coca-Cola have pulled their drinks). So we came to their HQ in Austria to launch a new, honest Red Bull advertising campaign for them 😉 pic.twitter.com/D31fgfMZv9