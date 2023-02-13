



Десятки тысяч протестующих выйдут на митинг в Иерусалиме против судебной реформы

В понедельник десятки тысяч демонстрантов выйдут на митинг в Иерусалиме в знак протеста против планов правительства провести радикальные и масштабные изменения в судебной системе Израиля. Таким образом, сопротивление спорным действиям коалиции нарастает.



Полиция закроет главные улицы вокруг Кнессета для движения транспорта в понедельник утром, в преддверии массового митинга, который ожидается около полудня, когда коалиция должна начать выдвигать законопроекты по частям капитального ремонта. Полицейские также готовятся к тому, что демонстранты попытаются перекрыть дороги, ведущие к израильскому парламенту и столице.



Сотни технологических стартапов, юридических фирм и других компаний частного сектора разрешили своим сотрудникам присоединиться к общенациональной забастовке гражданских служащих в понедельник против планов пересмотра судебной системы, которые направлены на резкое ослабление Верховного суда и обеспечение политического контроля над назначениями судей.



Среди почти 300 технологических компаний и венчурных фондов, которые уже выразили поддержку своим работникам присоединиться к гражданской забастовке: Payoneer, Pitango, Kaltura, Lemonade, Riskified, Wiz, Fireblocks, Appsflyer, Similarweb, IronSource, Natural Intelligence, Plantish, TLV. Partners, Econcrete, Team8, Ultrasight, Algosec, Qumra Capital, Vertex Ventures и Jerusalem Venture Partners (JVP). Более 45 автобусов будут доставлять сотрудников из Тель-Авива, Реховота, Беэр-Шевы, Нагарии и других мест на акцию протеста в Иерусалиме в понедельник.



Кроме того, ожидается, что к забастовке присоединятся тысячи врачей и специалистов в области психического здоровья.



Параллельные акции протеста в других городах в понедельник совпадут с первыми ожидаемыми раундами голосования комитета по законопроекту. Коалиция заявила поздно вечером в воскресенье, что не будет откладывать голосование комитета в понедельник по выдвижению некоторых законопроектов, составляющих план правительства, но подождет неделю, прежде чем вынести их на первое голосование на пленуме, вместо того, чтобы сделать это немедленно.



Ранее, в субботу, шестой раз подряд, прошли демонстрации, в ходе которых, по утверждениям организаторов, в Тель-Авиве собралось 145 000 человек, а еще 83 000 — в других районах страны.



