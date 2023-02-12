



Беременные россиянки летят в Аргентину за гражданством

Согласно официальным данным, за последние месяцы в Аргентину прибыло более 5000 беременных россиянок, в том числе 33 — одним рейсом в четверг. Предполагается, что женщины хотят быть уверенными, что их дети родятся в Аргентине, чтобы получить аргентинское гражданство.



В последнее время число прибывших увеличилось, что, по мнению местных СМИ, является следствием войны в Украине. Из 33 женщин, прибывших в столицу Аргентины одним рейсом в четверг, 3 были задержаны из-за "проблем с документами", к ним присоединились еще 3 женщины, прибывшие накануне. Но они уже все освобождены. По словам главы миграционного агентства Флоренсии Кариньяно, женщины признали, что приехали сюда не для туризма.



"Проблема в том, что они приезжают в Аргентину, записывают своих детей как аргентинцев и уезжают. Наш паспорт очень надежен во всем мире. Он позволяет въехать 171 страну без визы", - говорит Кариньяно.



Наличие аргентинского ребенка также ускоряет процесс получения гражданства для родителей. В настоящее время россияне могут безвизово въезжать только в 87 стран.



"Родовой туризм" российских граждан в Аргентину, похоже, является прибыльной и устоявшейся практикой. Русскоязычный веб-сайт, с которым ознакомилась Би-би-си, предлагает различные пакеты услуг для будущих мам, желающих родить в Аргентине. На сайте рекламируются индивидуальный план родов, встреча в аэропорту, уроки испанского языка и скидки на пребывание в "лучших больницах аргентинской столицы".

Пакеты услуг варьируются от "эконом-класса", от $5 000, до "первого класса", от $15 000.



В субботу газета La Nacion сообщила, что аргентинская полиция проводит рейды в рамках расследования "бизнеса на миллионы долларов и незаконной сети", которая якобы предоставляла беременным россиянкам и их партнерам поддельные документы, выданные в рекордно короткие сроки, чтобы они могли поселиться в Аргентине. По словам полиции, банда брала за свои услуги до $35 000.



Тем временем в России уже отреагировали на данную ситуацию предложением лишать материнского капитала россиянок, рожающих за границей. Данную инициативу озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, женщины уезжают рожать в другие страны с целью получить двойное гражданство.



"Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится", - сказал депутат, напомнив, что нигде в мире больше нет программ схожих с материнским капиталом, но для его получения мама и ребенок должны быть только гражданами России.



