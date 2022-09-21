



Зюганов: "Мы не можем проиграть битву за Русский мир"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался по поводу объявления мобилизации в РФ.



"Мне думается, что у каждого поколения может быть не только 1941-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 1945-м", - заявил он.



Также Зюганов заявил, что Россия не может проиграть битву за Донбасс и "Русский мир".



"Мы не можем проиграть битву за Донбасс и Русский мир. Мы не можем проиграть современным фашистам и нацистам. Это наказ наших отцов и дедов и всех героических поколений России, которые на протяжении веков отстаивали свободу, безопасность и независимость наших народов", - подчеркнул председатель КПРФ.