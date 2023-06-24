Новости » Политика
24.06.2023 17:25 Ирина Демьянова

"Ждите нашего сигнала": командир добровольческого полка обратился к белоруссам

Командир полка имени Кастуся Калиновского Денис Прохоров обратился ко всем белорусам с призывом перейти к активным действиям.

"Благоприятное время для свержения диктатуры приближается. Это начала конца великой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным – не участвуйте во внутреннем конфликте России. Эта гражданская война нас не касается", - заявил Прохоров и призвал не выполнять преступные приказы.

Он заявил, что на территории есть резерв активистов, как среди обычных граждан, так и среди действующих военных, которые готовы выступить против диктатуры и оккупации.

Он призвал всех готовится вступать в отряды самообороны.

"Ждите нашего сигнала – час свободы приближается", - заявил Прохоров.


 

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