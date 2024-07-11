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Зеленский: Украина получит от Румынии Patriot
11.07.2024 18:31 Алина Груднева

Зеленский: Украина получит от Румынии Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Встреча состоялась по итогу саммита НАТО в Вашингтоне.

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"Подписали соглашение о безопасности между нашими государствами. Мы зафиксировали конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе", - сообщил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина получит от Румынии систему Patriot и поддержку оборонной индустрии. 

"Румыния вместе с партнерами поможет учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов. Спасибо за каждое проявление солидарности с нашей страной и людьми", - добавил он.

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