



Зеленский: Украина получит от Румынии Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.



Встреча состоялась по итогу саммита НАТО в Вашингтоне.



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"Подписали соглашение о безопасности между нашими государствами. Мы зафиксировали конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе", - сообщил украинский лидер.



По словам Зеленского, Украина получит от Румынии систему Patriot и поддержку оборонной индустрии.



"Румыния вместе с партнерами поможет учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов. Спасибо за каждое проявление солидарности с нашей страной и людьми", - добавил он.



