



Заявление Аббаса о "50 холокостах" вызвало возмущение в Израиле и Германии



Премьер-министр Яир Лапид и другие представители Израиля, Германии и США выразили шок и возмущение во вторник вечером после того, как председатель ПА Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении "холокоста" против палестинцев на протяжении многих лет во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.



Дани Даян, председатель израильского мемориала и музея Холокоста Яд Вашем, назвал слова Аббаса "презренными" и "ужасными".



"Правительство Германии должно соответствующим образом отреагировать на это непростительное поведение в Федеральной канцелярии", — написал он в социальных сетях.



Молчаливая реакция Шольца после заявления Аббаса вызвала резкую критику в немецких СМИ и политических кругах Германии.



Представитель канцлера позже сказал, что пресс-конференцию планировалось закончить вопросом к Аббасу, а это означает, что у Шольца не было возможности ответить. Однако пресс-секретарь сказал оставшимся после мероприятия журналистам, что Шольц был возмущен, сообщает немецкий таблоид BILD.



Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit и другие СМИ опубликовали заголовки, отметив его молчание во время пресс-конференции. BILD выразил шок от того, что "не было ни слова несогласия перед лицом наихудшей релятивизации Холокоста, которую когда-либо произносили в канцелярии канцлера".



Лидер оппозиции Бундестага Фридрих Мерц, глава христианско-демократической партии Германии, сказал, что Шольц "должен был недвусмысленно возразить президенту Палестины и выгнать его".



Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал комментарии Аббаса "неправильными и неприемлемыми".



"Германия никогда не потерпит никаких попыток отрицать исключительность преступлений Холокоста", — написал он в Twitter.



Бывший лидер христианских демократов Армин Лашет назвал заявление Аббаса "самой отвратительной речью, которую когда-либо слышали в канцелярии Германии".



Офис Шольца, который обычно публикует заявления о встречах с мировыми лидерами и других официальных делах, не выпустил пресс-релиз о встрече с Аббасом. В социальных сетях Шольц также хранил молчание.



