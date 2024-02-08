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Залужного уволили: правительство решило сменить руководство ВСУ
08.02.2024 18:33 Раиса Вовк

Залужного уволили: правительство решило сменить руководство ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией.

«2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», - написал министр. 

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