



Залужного уволили: правительство решило сменить руководство ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией.



«2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», - написал министр.



