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Законопроект о подстрекательствах против харедим прошел предварительное чтение
14.06.2023 16:59 Алина Груднева

Законопроект о подстрекательствах против харедим прошел предварительное чтение

В среду, 14 июня, предварительное чтение прошел законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подстрекательство против харедим.

Инициативу поддержали 54 депутата, против нее выступили 34.

После доработки соответствующий законопроект будет выдвинут на голосование в Кнессет.

Два дня назад законодательная комиссия Кнессета одобрила поправку, согласно которой подстрекательства в отношении харедим будут приравниваться к уголовным преступлениям.

Инициаторами инициативы выступили Моше Гафни и Яков Ашер.

 

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