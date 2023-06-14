



Законопроект о подстрекательствах против харедим прошел предварительное чтение

В среду, 14 июня, предварительное чтение прошел законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подстрекательство против харедим.



Инициативу поддержали 54 депутата, против нее выступили 34.



После доработки соответствующий законопроект будет выдвинут на голосование в Кнессет.



Два дня назад законодательная комиссия Кнессета одобрила поправку, согласно которой подстрекательства в отношении харедим будут приравниваться к уголовным преступлениям.



Инициаторами инициативы выступили Моше Гафни и Яков Ашер.



