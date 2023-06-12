



Подстрекательство против харедим будет считаться уголовным преступлением

Министерский комитет по законодательству одобрил поправку к уголовному кодексу, согласно которой подстрекательство против харедим станет уголовным преступлением и будет включено в закон против подстрекательства к расизму. Инициаторы законопроекта, депутаты Моше Гафни и Яков Ашер, утверждают, что это позволит заткнуть дыру в законе и предотвратить акты расизма против харедимного населения, сообщает Yedioth Ahronoth.



В преамбуле к законопроекту депутаты пишут: "Мы наблюдаем растущую тенденцию подстрекательства к расизму в отношении харедим. В частности, имели место серьезные случаи, когда подстрекательство осуществлялось избранными общественными деятелями с целью вызвать раскол среди народа ради политической выгоды, что оскорбляет всю общественность и наносит ущерб единству народа".



Гафни и Ашер сказали, что они подали жалобу в государственную прокуратуру, но им ответили, что, согласно определениям в уголовном кодексе, преступление подстрекательства к расизму не включает комментарии против харедим. Закон определяет расизм как дискриминацию по признаку цвета кожи, принадлежности к расе или национально-этнического происхождения, и это не относится к харедим. Депутаты отметили, что харедийское население отличается своим стилем одежды и образом жизни и поэтому не должно быть исключено из определения, данного в законе.

