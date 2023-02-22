



"Законопроект о хамеце" прошел предварительное чтение в Кнессете

Закон, запрещающий приносить квасные продукты в государственные больницы во время Песаха, прошел предварительное чтение в Кнессете при поддержке 60 депутатов против 49.



Закон, предложенный Моше Гафни, членом Кнессета от "Яадут а-Тора", не только позволит государственным больницам запрещать посетителям приносить в больницу хамец, но и обяжет их это делать. Против законопроекта выступает офис юридического советника, мотивируя это тем, что в нынешнем виде законодательство заходит слишком далеко и его будет сложно защитить в суде.



В течение многих лет большинство больниц и других общественных учреждений запрещали хамец во время недельного праздника Песах, когда евреи традиционно воздерживаются от употребления в пищу квасных продуктов, а некоторые даже инструктировали охранников обыскивать сумки посетителей на предмет запрещенных продуктов у дверей.



Но в 2020 году БАГАЦ постановил, что больницы не могут проводить такие инвазивные обыски. В прошлом году суд вынес аналогичное решение в отношении армейских баз.



Гафни говорит, что закон является еще одним шагом против вмешательства БАГАЦ в жизнь Израиля.



