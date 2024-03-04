



Захарова пригрозила Германии окончательной "денацификацией"

Германию ждут "ужасные последствия", если Берлин не изменит ситуацию после публикации прослушки высокопоставленных немецких офицеров о возможном ракетном ударе по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца… Самое чудовищное, что это приведет - и это факт, можете проверить - если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", - заявила Захарова.



По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство ждет объяснений от немецких властей. "Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное".



В свою очередь в министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что приняли к сведению слова Захаровой.



"Мы не в первый раз слышим подобные высказывания от близких к правительству или даже относящихся к власти в России лиц, и мы принимаем их к сведению. Мы не позволим этому запугать нас", - заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер.