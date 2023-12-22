



Захар Прилепин призвал аннексировать Узбекистан

На заседании “Объединенного совета командиров структур Захара Прилепина” член “команды Путина”, сопредседатель партии “Справедливая Россия” Захар Прилепин выступил с предложением захватывать соседние страны:



“Искренне стою на том, чтобы вот эти территории, откуда к нам едут гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто и уже на месте обучать их русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там, допустим, в Узбекистане...Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто”.



В результате заявлений Прилепина в МИД Узбекистана вызвали чрезвычайного посла России Олега Мальгинова. МИД Узбекистана заявил о глубокой озабоченности из-за провокации Прилепина, высказывания которого могут негативно отразиться на дружественных отношениях России и Узбекистана.



Депутаты Узбекистана также не остались в стороне и высказали протест.

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Впрочем в МИД РФ заявили, что позиция Захара Прилепина является его личным мнением и не имеют отношения к официальной позиции Москвы в отношении суверенитета Узбекистана.

