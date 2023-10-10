



Южная Корея опасается нападения со стороны Северной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик опасается нападения КНДР после вторжения ХАМАС в Израиль.



Было принято решение возобновить наблюдение за передвижением северокорейских военных. Это должно помочь оперативно и заранее узнать о возможных провокациях. Скорей всего будет объявлено о приостановке межкорейского военного соглашения 2018 года.



Как опасается южнокорейская сторона, Северная Корея может использовать тактику ХАМАС с атакой на территории и захватом заложников.



Справка: В соответствии с соглашением стороны создали буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ и бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.