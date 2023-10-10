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Южная Корея опасается нападения со стороны Северной Кореи
10.10.2023 22:30 Катя Шульц

Южная Корея опасается нападения со стороны Северной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик опасается нападения КНДР после вторжения ХАМАС в Израиль.

Было принято решение  возобновить наблюдение за передвижением северокорейских военных. Это должно помочь оперативно и заранее узнать о возможных провокациях. Скорей всего будет объявлено о приостановке межкорейского военного соглашения 2018 года.

Как опасается южнокорейская сторона, Северная Корея может использовать тактику ХАМАС с атакой на территории и захватом заложников.

Справка: В соответствии с соглашением стороны создали буферные зоны вдоль сухопутных и морских границ и бесполетные зоны над границей для предотвращения столкновений.

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