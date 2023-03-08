



Южная Корея одобрила передачу Украине гаубиц для войны с Россией

В прошлом году правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые построены с использованием южнокорейских компонентов, сообщил агентству Reuters в среду представитель министерства обороны в Сеуле.



Комментарии являются первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно поставлять Украине компоненты вооружений для ее войны против России.



Официальные лица Сеула ранее отказывались комментировать поставки Krab, что вызвало предположения, что Южная Корея не даст официальное согласие.



Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу шасси гаубицы южнокорейского производства, сказал Ким Хён Чхоль, директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества.



"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA... затем мы приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу", — сказал он Reuters в интервью в штаб-квартире DAPA в Сеуле.



Позже он подчеркнул, что позиция правительства заключается в том, чтобы не передавать системы вооружения непосредственно Украине.



Производимая польской компанией Huta Stalowa Wola, Krab представляет собой самоходную гаубицу, состоящую из южнокорейского шасси K9 Thunder , британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.



После российского вторжения в феврале прошлого года Польша в мае отправила в Украину 18 "крабов", и две страны подписали заказы еще на десятки гаубиц.



Президент Владимир Путин в прошлом году обвинил Сеул в поставке Украине оружия, заявив, что такое решение разрушит их двусторонние отношения.



Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил тогда, что Южная Корея, союзник США, не предоставила никакого оружия . Его администрация заявляет, что не планирует менять эту политику.



Юн сказал, что южнокорейский закон затрудняет прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта. Сеул также не хотел злить Россию, несмотря на растущее давление со стороны США и стран НАТО с требованием предоставить ей оружие и боеприпасы.



Южная Корея извлекла выгоду из стремления Европы перевооружиться, подписав в прошлом году крупную сделку на поставку оружия Польше на сумму 5,8 миллиарда долларов на поставку сотен ракетных установок Chunmoo, танков K2, самоходных гаубиц K9 и истребителей FA-50.



Ким сказал, что Польше потребуется дополнительное разрешение Южной Кореи, чтобы поставить какое-либо из этих новых вооружений Украине. Чиновники DAPA ранее подчеркивали, что эти продажи предназначены для укрепления обороны Польши, а не для помощи Украине.



Чувствительность Южной Кореи к этому вопросу была подчеркнута сделкой по продаже 155-мм артиллерийских снарядов Соединенным Штатам. Официальные лица в Вашингтоне заявили, что хотят отправить боеприпасы на Украину, но Южная Корея настаивает на том, что конечным пользователем должны быть Соединенные Штаты.



Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что переговоры по этой сделке продолжаются.

